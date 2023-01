“Hasta me he ofrecido para lavar baños”: el drama de una anciana abandonada por su hijo

Graciela Mora tiene 82 años, pero no cuenta con pensión o al menos un lugar para dormir. Se niega a pedir limosna, aunque a veces no tiene para almorzar.

“Cuando sea que me ocupen porque me gusta ganarme un plato de sopa”, dice esta mujer que sufre el abandono de su familia.

Situaciones como la de Graciela se agravan debido a la inconsciencia de las familias y a su vez por la no planeación de un ahorro para el momento de la vejez.

Lina María González de la fundación Saldarriaga Concha, advierte que “no solamente no ahorramos, en términos económicos, sino no ahorramos en términos de salud, es decir fumamos, tomamos trago o no hacemos ejercicio. Nos alimentamos mal porque pensamos que el cuerpo nos va a dar para todo”.

Según cifras del DANE, el 9,23% de la población en Colombia es mayor de 60 años, es decir más de en 4 millones de colombianos son adultos mayores.