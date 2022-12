Hasta que yo no vea a Odín Sánchez libre no habrá reunión con el ELN: Santos

El presidente Juan Manuel Santos reiteró este domingo que si el ELN no libera al excongresista Odín Sánchez, secuestrado por esa guerilla desde abril, no se instalará la fase pública de negociaciones con ese grupo subversivo, aplazada el viernes en Quito (Ecuador). El mandatario aseguró, en medio de la entrega del balance de la ola invernal que azota al país, que "hasta que no vea a Odín Sánchez sano y salvo no habrá negociación con el ELN".

La guerrilla, por su parte, se comprometió hace dos días a liberar al excongresista (quien se ofreció a ser canjeado por su hermano, el exgobernador de Chocó, Patrocinio Sánchez), en el "transcurso" de la primera ronda de negociaciones con el gobierno, no antes como lo exige Santos como condición para iniciar diálogos de paz.

"Durante el transcurso de la primera ronda en Quito se hará la liberación de este señor. Ese es el compromiso", dijo Pablo Beltrán, jefe negociador rebelde, en declaraciones a Blu Radio. Minutos después de la declaración de Santos, el ELN dijo que hará un anuncio importante.