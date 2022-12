Hasta rondas infantiles hubo en discusiones de contrato de máquina tapahuecos

El diario publicó nuevos audios que evidencian cómo tomaban el contrato hecho para la máquina tapahuecos.

En uno de los apartes se escucha a la exdirectora de la Unidad de Mantenimiento Vial María Gilma Gómez, donde señala: "No hemos tapado sino un huequito y lo tapó el alcalde y le quedó mal tapado ¿Sí? Porque como él mismo dijo, el día que le preguntaron cuando estaba haciendo su informe de gestión, ‘¡El hueco de la 134 se está dañando señor alcalde!' Y el alcalde dijo, ‘El hueco de la 134 lo tapó este señor que es el alcalde y yo no sé hacer eso... no hemos tapado sino ese hueco, este alcalde lo tapó mal, porque yo soy alcalde no trabajador oficial'".

No obstante, José Ángel Peña Nivia, presidente del sindicato de la UMV, afirmó que fue él mismo "quien me le subí a la máquina cuando se trabó allá para que el alcalde quedara bien y esa mierda quedara tapando; y después yo mismo le hice el seguimiento (...) No, yo algo que si tengo es que la institución la quiero y quiero la administración".

Y cuestionó a Gómez, revela el diario, al considerar que con la máquina tapahuecos se improvisó. "¿Por qué? Porque llegó una máquina y paró la entidad, doctora, y se lo digo acá", dice.

Tras increpar a la exfuncionaria, indica El Tiempo, esta insta a los asistentes a la reunión a cantar una ronda infantil.

"En la batalla del calentamiento, se hace sentir la fuerza del valiente, soldados, a la carga, con una mano, con la otra", se escucha en el audio.

Por las irregularidades en la contratación de la máquina tapahuecos, la Fiscalía imputará cargos al actor Juan Pablo Posada, representante legal de la empresa que administra este vehículo, así como a la exdirectora de la UMV.

El Tiempo ya había publicado otros audios con los que se comprobarían las anomalías en las que se incurrieron al firmar el acuerdo.