Hay evidencia para soportar la solicitud: razones del juez para aprobar extradición de Arias

En documento de 19 páginas señaló que su decisión se basa en que existe un tratado vigente entre Colombia y EE. UU. Así reaccionó expresidente Uribe.

En el escrito de 19 páginas, radicado un día después de dar a conocer su decisión de aprobar la extradición a Colombia del exministro Andrés Felipe Arias, el juez John O'Sullivan señala que está basada en que existe un tratado de extradición vigente con Colombia.

Corte de EE. UU. ordenó extradición de Andrés Felipe Arias a Colombia... “La corte considera que los términos del tratado han sido satisfechos con respecto a la extradición a Colombia del doctor Arias Leiva”, explica.

A lo largo del documento, el juez aclara que la corte no determina la culpabilidad o inocencia de Arias. Sin embargo, hace esta afirmación:

“Hay evidencia suficiente para soportar que encuentra causa probable de cada cargo por el que se solicita la extradición”.

Sobre este último punto se pronunciaron los senadores Álvaro Uribe e Iván Cepeda.

“Es un asunto que ha sido juzgado, debidamente sancionado, hay una pena que cumplir. No se puede eludir a la justicia”, dijo el senador del Polo Democrático.

“Bueno, cuando hay estas tristezas pero hay argumentos, hay que intensificar la lucha”, señaló por su parte el senador del Centro Democrático.

Andrés Felipe Arias vuelve a la cárcel por una mentira del Gobierno... Pero la defensa de Arias no sólo está dispuesta a apelar sino a ir mucho más allá.

“Aquí no se van a escatimar esfuerzos y se va a hacer absolutamente todo porque estamos convencidos de que si hay una persecución política”, expresó Víctor Mosquera, el asesor en el proceso de Arias.

La defensa de Arias, que insiste en que no existe tratado de extradición vigente entre ambos países, ahora cuenta con 30 días para apelar la decisión.