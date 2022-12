Hay incertidumbre sobre la libertad de Odín Sánchez

Instalación de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), prevista para este jueves en Quito sigue en duda por el compromiso hace dos semanas de la guerrilla de comenzar la entrega de rehenes "con dos casos antes del 27 de octubre", que hasta ahora no se ha cumplido.

Esa fue la condición del presidente Juan Manuel Santos para avanzar a la fase pública de las pláticas, anunciadas en marzo tras más de dos años de acercamientos secretos, igual requisito impuesto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para comenzar los diálogos en Cuba en 2012.

En caso de que no ocurra, el proceso "no se puede inaugurar porque la condición del Gobierno ha sido muy clara y no vemos por qué no se pueda cumplir oportunamente", aseguró Juan Camilo Restrepo, jefe negociador de Gobierno para diálogos con este grupo guerrillero.

Al final del pasado miércoles, el presidente Juan Manuel Santos despejó rumores sobre la liberación y aclaró, a través de su cuenta de Twitter, que no se ha realizado.



No he firmado resolución designando negociadores con ELN, porque no han liberado a Odín Sánchez. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) October 27, 2016