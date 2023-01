Hay más de 2.000 exguerrilleros de los cuales no se tiene información: ONU

El más reciente informe de la misión de verificación revela varios datos preocupantes en materia de implementación de los acuerdos de paz en Colombia.

El informe de verificación del posconflicto realizado por la ONU encontró que de los 13.068 desmovilizados de las FARC, hay 2.360 cuyo paradero se desconoce por parte de la Agencia Nacional de Reincorporación.

Sin embargo, afirma que, aunque estos excombatientes no han podido ser contactados, no quiere decir que hayan abandonado el proceso de reincorporación. Opinión que comparte el gobierno.

“No hay ninguna razón para pensar que la diferencia entre esos 10.500 y los 13.000 estén en actividades ilícitas. Hay muchos de ellos que ya eran milicianos, vivían en las ciudades, tenían sus familias y sus trabajos, y pueden no necesariamente necesitar un apoyo adicional para la reincorporación”, explicó Emilio Archila, alto consejero para la estabilización.

El informe de la ONU también evaluó la situación de los cultivos ilícitos, frente a los cuales señaló que, a pesar de los avances en erradicación, hay dificultades con los pagos de subsidios a las familias que han erradicado voluntariamente.

“Siguió habiendo dificultades con respecto a la secuenciación y los recursos para proporcionar pagos provisionales durante un año, junto con asistencia técnica y apoyo a proyectos de desarrollo alternativo, a las familias que erradiquen sus cultivos”, indica el documento.

En este mismo informe, la misión de verificación también señala como "profundamente preocupante" el tema de seguridad para los exguerrilleros de las FARC.

"Desde la firma del acuerdo de paz, la misión ha verificado la muerte de 123 excombatientes, además de 10 desapariciones y 17 tentativas de homicidio. Durante el periodo sobre el que se informa se produjeron 14 asesinatos de miembros de las FARC-EP", agrega.

El gobierno resaltó que ya ha implementado las medidas de seguridad para estos excombatientes.

El informe fue realizado entre el 27 de marzo al 26 de junio de este año y en los próximos días delegados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estarán en Colombia para verificar cada uno de estos puntos, incluyendo el asesinato de líderes sociales que, según el organismo, es de 230 desde que se firmó al acuerdo de paz.