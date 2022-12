Hay preocupación en Antioquia, ya van 80 muertes violentas de mujeres en este año

Leidy Johana Martínez, de 26 años, murió en una vivienda del barrio "La Chirria", en Rionegro, Antioquia. La mujer fue estrangulada.

Ester Lucía Gómez, secretaria de Gobierno del municipio, relató lo ocurrido: “amaneció muerta en su sitio de residencia, tengo información al día de hoy, al parecer fue por asfixia mecánica, pero en el momento en el que se dio el reporte por parte de Policía, no se veía vestigios ni de arma de fuego ni de arma blanca”.

De acuerdo con las autoridades, la mujer era consumidora de estupefacientes. Los homicidios en contra de las mujeres y el consumo de droga, entre el género, ya genera alerta en Rionegro.

“Estas acciones en contra de las mujeres, obviamente nos está dando una alerta temprana para tomar unas acciones rápidas, para que no se vayan a convertir en estadística, que nos digan que se están aumentando las acciones en contra del sexo femenino”, afirma Gómez.

Por este hecho no hay capturas. Según Medicina Legal, en lo que va corrido del año ya son 80 las mujeres que han muerto de manera violenta en el departamento de Antioquia, seis de ellas asesinadas en Medellín en lo que va de septiembre.

¿Dónde ocurrió el último feminicidio?