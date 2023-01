"Hay pruebas de que Jesús Santrich incurrió en narcotráfico tras firma del acuerdo de paz": Santos

Interpol emitió circular roja sobre el líder de la FARC. Presidente dice que no le temblará la mano si debe autorizar extradición.

Según el mandatario, hay "pruebas contundentes que demostrarían la responsabilidad en delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo".

"No extraditaré a nadie por delitos cometidos antes de la firma. Si cumplido el debido proceso, y con pruebas irrefutables, hay lugar a la extradición por delitos después de la firma del acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla, previo concepto de la Corte Suprema", afirmó.

Tras conocerse los señalamientos que generaron una orden de captura internacional desde Estados Unidos contra Santrich, Humberto de la Calle, negociador en el proceso con las FARC, se pronunció:



Para el hoy candidato presidencial, "si se trata de delitos posteriores a la fecha final pactada, pues tienen que responder penalmente, porque a partir de ese momento no hay ninguna protección". Aclaró que "toda la protección jurídica iba dirigida hacia atrás, a los hechos anteriores".



Captura de Santrich

Fiscalía ordenó el allanamiento de la vivienda de Seuxis Hernández Solarte, líder de las FARC conocido como 'Jesús Santrich', futuro congresista de la República.

Su captura se dio para que responda por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente. La orden fue emitida por la embajada de Estados Unidos tras requerimiento de una corte en Nueva York.

Ante el operativo, Iván Márquez, militante de la FARC, dijo que se trataba de un montaje.

“Este es el peor momento que está atravesando este proceso de paz”, añadió al respecto, según la cuenta del partido en Twitter.

"Esta es una situación muy delicada y peligrosa. Ratifica una vez más lo que hemos venido denunciando en torno a la inseguridad jurídica y falta de garantías que tenemos los integrantes del partido Farc", expresó por su parte Victoria Sandino.

También añadió:



"Este es un sabotaje y montaje a quienes hemos estado comprometido hasta el alma en este proceso, empezando por uno de los negociadores principales y firmantes del Acuerdo de #Paz como lo es @JSantrich_FARC" @SandinoVictoria — FARC (@PartidoFARC) April 9, 2018

Funcionarios lo trasladaron al búnker de la Fiscalía General de la Nación.