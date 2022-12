“Hay que aceptar el acuerdo con FARC, pero hacer las modificaciones necesarias”: Juan Carlos Pinzón

El exembajador habló sobre su candidatura presidencial, hizo un llamado a romper la polarización y se refirió al legado de Santos.

Juan Roberto Vargas: ¿Le puedo decir candidato ya?

Juan Carlos Pinzón: Puede decir que acá hay un colombiano que quiere servir a los colombianos, puede decir que hay un colombiano que quiere ir a conversar con la gente, recorrer las calles del país y estar listo a servirle a la gente y al país.

JRV: Si considera lanzarse a la presidencia lo haría bajo qué sombrilla, ¿unidad nacional? ¿Independientes?

JCP: Sí he pensado seriamente en el tema de llegar a ser candidato, pero esa decisión solo la tomo si es claro que es una candidatura de la gente, una candidatura de la ciudadanía, por supuesto que me interesa el apoyo político, eso es importante. El Partido de la U es un partido muy importante, hay otros partidos importantes: el Partido Conservador, Cambio Radical, gente importante en el Centro Democrático, gente importante en el Partido Liberal, algunos también en el Partido Verde.

JRV: Si le entiendo bien inclusive usted no descarta al Centro Democrático

JCP: Yo lo que creo es que hay que romper esta polarización, si alguien dice ‘hombre hay un tema asociado a la paz que es positivo’ se le declara cercano a las FARC, pero si alguien hace una crítica legitima a ese tema de los acuerdos entonces inmediatamente lo declaran enemigo de la paz, eso no puede ser más.

JRV: Usted cómo se ve en esos dos espectros de la paz

JCP: Yo se lo digo con mucha franqueza, hay gente aquí que está diciendo ‘hay que acabar con ese proceso de paz’ y posiblemente lo que se imaginan es volver para atrás, creo que eso es un error. Pero hay otra gente que está diciendo ‘hombre es que este es el acuerdo, esto es lo que hay que hacer y no importa lo que diga nadie más'.

Yo creo que aquí hay que hacer lo siguiente, aceptar el acuerdo en el sentido de hacerlo cumplir, de que si no lo cumplen hay que imponerlo y hay que obligar a quienes no lo quieran cumplir a que lo cumplan, pero al mismo tiempo hacer las modificaciones que sean necesarias porque esto no puede ser un ejercicio donde 50 millones de colombianos se adaptan a 15 mil personas, son 15 mil personas las que se tienen que adaptar a 50 millones de colombianos.

JRV: El presidente dijo que esperaba que la gente que trabajara en su gobierno y se fuera a la política defendiera su obra de gobierno.

JCP: Voy a apoyar, defender y motivar todo aquello que me parezca que está bien, pero también estoy dispuesto a ajustar, cambiar, proponer, modificar y abrir discusiones sobre aquello que no está funcionando.