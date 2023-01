“Hay que guardar prudencia”: De la Calle critica ataques entre candidatos por Hidroituango

El aspirante liberal también reprochó el pronunciamiento de Iván Duque sobre una eventual instalación de una sede diplomática en Jerusalén.

"Es un poco asombrosa esa actitud, me parece además quizás oportunista y viola la ley internacional. Yo creo que Colombia no puede seguir ese camino, me parece que eso va en contra de enormes consensos en la comunidad mundial sobre el particular", afirmó.

Sobre los recientes ataques entre candidatos a propósito de la emergencia en Hidroituango señaló:

"A mi francamente me parece muy mal antecedente una situación tan grave convertirla en bandera electoral, nosotros tenemos que guardar prudencia como candidatos", expresó.

Este viernes de la Calle efectuará su cierre regional de campaña en Tunja, y el fin de semana estará en Manizales y Bogotá.