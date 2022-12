“Hay que replantear para qué está la OEA”: canciller frente a crisis fronteriza

Colombia evaluará "si se justifica" asistir a una reunión de cancilleres de Unasur en la que se trataría la crisis fronteriza con Venezuela luego de que fuera aplazada una convocatoria del organismo regional prevista para el jueves, dijo este lunes la canciller María Ángela Holguín.

"Vamos a evaluar si se justifica y si vale la pena ir a Unasur", dijo Holguín en rueda de prensa poco después de conocerse el aplazamiento de la reunión que estaba prevista para el jueves en Quito y del rechazo de la OEA a convocar una reunión de cancilleres para debatir el tema.

La jefa de la diplomacia colombiana afirmó que el rechazo de la Organización de Estados Americanos (OEA) a convocar una reunión de cancilleres para debatir la crisis fronteriza con Venezuela no es una derrota para el país y quien pierde es el sistema interamericano.

“Desafortunadamente el que perdió fue el continente, perdió la OEA de no hacer el debate tan importante de los Derechos Humanos de los migrantes. Un fenómeno que no solamente ocurre en Colombia, sino que ocurre en muchas partes de la región, no con estas escenas tan dantescas que nos ha tocado vivir a nosotros”, declaró Holguín en una rueda de prensa en Bogotá.

Con 17 votos a favor, 5 en contra, 11 abstenciones y una ausencia (Dominica), el Consejo Permanente de la OEA, reunido hoy en Washington, rechazó celebrar la reunión de ministros de Exteriores propuesta por Colombia ante lo que considera una "grave crisis humanitaria" con "deportaciones arbitrarias y maltratos" a sus ciudadanos por parte de Venezuela.