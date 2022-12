Hay que resistir civilmente a inminente acuerdo Gobierno - FARC: Álvaro Uribe

Han pasado seis años desde sus dos mandatos como presidente de Colombia y desde 2014 se desempeña como senador por el partido Centro Democrático. Desde su cargo hace oposición al Gobierno Santos en especial al tema del proceso de paz con las FARC. En diálogo con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, trató temas del presente colombiano.

El primer tema que abordó el senador fue acerca de la Refinería de Cartagena (Reficar) que ha significado una cantidad considerable de escándalos por la presunta corrupción que se ha presentado durante su construcción.

Explica que el proyecto de crear la refinería empezó desde su mandato. Al inicio, la obra estaba estimada en un aproximado de USD$800 milloones, cifra que Ecopetrol no podía invertir en su totalidad. Luego de varias consultas y reuniones se determinó que la firma Glencore se encargaría de la ejecución, sin embargo, la economía de la empresa impidió que avanzara y terminó indeminzando a Ecopetrol, que a su vez asumió el proyecto.

“Se define que Ecopetrol haga la refinería totalmente estatal”, afirma el expresidente, gracias a que la economía del país había mejorado, añade. En ese entonces el proyecto tuvo adiciones que elevaron el costo: mejoras para integración con la refinería de Barrancabermeja, modificaciones para producir más combustible con menor cantidad de azufre y generar mayor materia prima para desarrollos industriales en Cartagena. Las modificaciones, que no estaban contempladas al inicio, ascendieron los costos a USD$3.900 millones.

Las fallas del manejo laboral (baja productividad), falta de entrega oportuna de materiales y fallas en la planeación, entre otras, todas por parte del contratista, fueron debilidades que aumentaron considerablemente los costos. A finales de 2011 se presenta un retraso del 12% e inicia la demanda contra CIB, el constructor.

“Que se denuncie la corrupción donde la haya, por encima de los debates de la política”.

Proceso de paz

El senador habló de la reunión con el secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan. El encuentro con el funcionario permitió un acercamiento entre Humberto de La Calle, por parte del Gobierno y Carlos Holmes Trujillo, del Centro Democrático. No obstante, las peticiones de su postura no fueron tenidas en cuenta, según Uribe. La conclusión que resumiría dicho encuentro es que Holmes infiere que “el Gobierno está cercano a aceptar todo (las propuestas) de las FARC”.

De acuerdo con estas ideas sobre el proceso de paz, afianza su idea de que el acuerdo de La Habana es “de impunidad total”. Considera que el Gobierno nivela a las Fuerzas Armadas con el terrorismo porque “los militares tienen que someterse al mismo tribunal de las FARC”. Analiza también que una de sus preocupaciones es que los guerrilleros podrían aceptar crímenes para no pagar sus condenas en prisión acogiéndose al artículo 60. Cataloga esa conducta como “la madre de nuevas violencias”.Para el hoy senador, al país no se le garantiza el derecho a la no repetición de la violencia. A pesar de que este es uno de los compromisos, afirma que la impunidad “estimula la repetición de la violencia”.

De los gloriosos a los dolorosos

Según el exmandatario, “el Gobierno ha desinformado a la comunidad internacional” y que estos, al conocer los detalles de los acuerdos, pasan “de los gloriosos a los dolorosos”. Resalta que otros países siempre han estado atentos a apoyar a Colombia.

Destaca la comunicación con el expresidente francés Nicolás Sarkozy, quien a través de una llamada le pidió que libera a alias ‘Rodrigo Granda’ y accedió pensando que había un acuerdo del país galo respecto a la liberación de Íngrid Betancourt.

“Un colombiano que haya robado una bicicleta no puede ser elegido”, dice Uribe para hacer alusión de que las FARC tendrían este derecho una vez se concluyan los diálogos. “Todo indica que va a ser muy próximo”, refiriéndose al pacto final. Ante esto, hace un llamado a las personas que tengan dudas similares a las suyas para “actuar en los próximos días”.

“Se necesita un balance entre paz y justicia; cuando no hay justicia no hay paz”

Finalizando la entrevista habló sobre Eduardo Montealegre, exfiscal de la Nación y los candidatos de la terna para asumir el cargo. El tema de su hermano lo resume en que está “triste y adolorido por tanta injusticia”.