“Hay que romper mitos”: una mujer es la conductora del director de la Policía

La patrullera Milena Marín maneja carros con especificaciones especiales y lo hace igual, o mejor, que un hombre. Por ello, el general le confía su seguridad.

Hacer parte del esquema de seguridad del general Óscar Atehortúa. “Ella ya había estado en esquemas de seguridad. No solo conduce vehículo, también motocicleta y lo hace muy bien. Además de eso, cumple con el servicio de seguridad como cualquier otro integrante de la institución”, dice el director de la institución.

El alto oficial resaltó su hábil manera de conducir.

“Conduce con precaución, no es una persona desaforada. Por el contrario, es un ejemplo para los demás hombres. Yo me siento completamente tranquilo de que ella conduzca el vehículo”, dice el general Atehortúa.

Por el blindaje, el carro que conduce Milena es diferente.

“Lo que dificulta esto vehículos es el peso porque por el blindaje se hace mucho más pesado y a la hora de frenar esa es una de la dificultades que presentan. Es costumbre y tomarle confianza”, dice la patrullera.

Milena asegura que lo que hace es una demostración de que todas pueden.

“Las mujeres tenemos todas las capacidades. Es arriesgarnos, atrevernos a hacer. Es romper mitos”, dice.