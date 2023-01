“Hay reformas encubiertas”: trabajadores exponen sus motivos para marchar en el paro nacional

Luis Miguel Morales, presidente de la CTC, señala que el Plan Nacional de Desarrollo contiene normas “que serían prácticamente una reforma laboral”.

Las centrales obreras no dan su brazo a torcer y sostienen que el Gobierno sí promueve iniciativas que buscan precarizar las condiciones de los empleados colombianos. Aunque apoyan el paro nacional del 21 de noviembre , piden a los manifestantes participar sin recurrir a la violencia.

El presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, Luis Miguel Morales, expuso los motivos del gremio para asistir a la movilización: “Las razones son concretamente la precarización laboral que está programada para los trabajadores colombianos. Es decir, se quiere legalizar la informalidad. Concretamente, el Plan Nacional de Desarrollo trae algunas normas que seguramente van a ser reglamentadas y que serían, prácticamente, una reforma laboral que causaría muchos problemas, porque también incide en la pensión”.

¿A qué proyecto de ley se refiere?

“Hay varios proyectos de ley, pero no concretamente me refiero a ellos, sino a lo aprobado ya en el Plan Nacional de Desarrollo. En algunos de esos artículos se habla de que a un trabajador se le puede contratar por menos de un salario mínimo”.

Han tenido acercamientos con el Gobierno, ¿por qué no se ha llegado a un acuerdo?

“Sí hemos tenido reuniones con el Gobierno, inclusive el martes pasado tuvimos reunión de concertación con el señor presidente de la República. Allí el presidente Iván Duque y los ministros son enfáticos en manifestar que no había una reforma laboral ni ninguna reforma laboral escrita, ningún texto de reforma y eso es cierto, no hemos visto ninguna reforma, ningún texto. Pero estamos hablando es de algo que no está escrito, sino que prácticamente está ya aprobado y que seguramente faltaría que el Gobierno lo reglamente. Estaríamos en una situación muy complicada, especialmente hoy día que Colombia ocupa uno de los primeros lugares en desigualdad en el mundo”.

¿Cuántas personas esperan en las marchas del 21 de noviembre?

“Serán millones de personas en la calle y lo que sí queremos nosotros enfatizar es que esto debe ser en paz, no debe haber ninguna clase de violencia y nosotros rechazamos que eso ocurra”.

