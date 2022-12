Helicóptero cayó sobre techo de bar en Escocia

Parte del avión cruzó el techo, provocando que los juerguistas, algunos de ellos heridos, huyeran en medio de una nube de polvo en lo que los testigos describieron como una escena horrorosa.

El primer ministro de Escocia advirtió que era probable que hubiera víctimas fatales.

Imágenes de la televisión local mostraban lo que parecía ser la hélice del helicóptero saliendo del techo del pub, mientras los rescatistas se arremolinaban en el lugar.

El primer ministro, Alex Salmond, confirmó que una aeronave de la policía estaba involucrada en el accidente en el pub The Clutha en el centro de la ciudad.

"En un incidente de estas dimensiones todos nos debemos preparar para la probabilidad de muertes", escribió Salmond en su cuenta de Twitter.

El helicóptero tenía una tripulación de tres personas -dos policías y un piloto civil-, según la policía escocesa. Las autoridades informaron que se trataba de un Eurocopter EC135 T2 y que se precipitó hacia las 10:25 de la noche.

Había informes de que podría haber personas atrapadas en el interior, pero no se pudo confirmar eso de inmediato. La banda local de ska Esperanza iba a presentarse en el lugar cuando la aeronave comenzó a caer a través del techo, dijeron testigos.

"Parece que todos los miembros de la banda están bien. No estoy tan seguro acerca de los demás", decía la página oficial del grupo en Facebook.

Los testigos describieron una situación caótica, con gente corriendo en medio de una nube de polvo para salir del lugar, algunos con heridas graves en la cabeza y otras lesiones.

Grace MacLean, que estaba dentro del pub durante el accidente, dijo que escuchó un sonido como de zumbido y luego vio el humo.

"La banda se reía y todos estábamos bromeando que la banda había hecho caer el techo ", dijo a la BBC. "Siguieron tocando y luego comenzó a caerse más y alguien empezó a gritar y luego todo el pub se llenó de polvo. No se podía ver nada, no se podía respirar".

Varias personas formaron una cadena humana para sacar a la gente del edificio, dijo un testigo.

"El helicóptero estaba dentro del pub. Es un desastre. Sólo pude entrar una o dos yardas (metros) en el interior. Ayudé a cargar a la gente", dijo a Sky News el portavoz del Partido Laborista Jim Murphy, quien estaba en la zona cuando cayó la aeronave. "Vi un montón de gente tratando de salir del pub en medio del polvo. No había humo, ni fuego, sólo una gran cantidad de polvo".

La calificó como una escena "realmente horrible".

Gordon Smart, editor de la edición escocesa del diario The Sun, dijo a Sky News que el helicóptero "cayó como una piedra".

"No hubo ninguna bola de fuego y no oí una explosión", dijo. "El motor parecía estar vibrando".

El primer ministro británico David Cameron dijo en Twitter: "Mis pensamientos están con todos los afectados por el accidente de helicóptero en Glasgow y los servicios de emergencia que trabajan esta noche".