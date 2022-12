Helicóptero de la Policía habría caído en campo minado por FARC

Un helicóptero al servicio de la Policía quedó destruido al aterrizar en un campo minado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la zona rural del municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia (noreste), según informaron auentes policiales.

Aunque las primeras versiones hablaban de un hostigamiento, las autoridades trabajan con la hipótesis de que un artefacto explosivo enterrado por integrantes del Frente 36 de las FARC explotó después de que el helicóptero aterrizara y saliera su tripulación, por lo que no se lamentan daños personales.

El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, explicó a periodistas que el helicóptero accidentado, que pertenecía a la Dirección Antinarcóticos de la Policía, "recién había aterrizado y descargado a personal de la Policía en ese punto estratégico. Por fortuna no hay personas lesionadas".

El pasado 15 de diciembre las FARC iniciaron un alto al fuego unilateral por 30 días, que no habría sido violado de confirmarse que el helicóptero cayó en un campo minado y que no fue objeto de disparos o lanzamiento de artefactos explosivos