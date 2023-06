Helicóptero del Ejército fue clave para salvar a Oliver, perro antiexplosivos mordido por serpiente

Ejército Nacional de Colombia tuvo que utilizar un helicóptero para salvarle la vida a Oliver, un perro antiexplosivos que fue mordido por una serpiente venenosa durante un operativo en las selvas del Guaviare.



Oliver, un pastor belga que lleva cuatro años rastreando explosivos, el pasado fin de semana, en medio de una operación militar, fue mordido en el hocico por una serpiente.

Su guía, el soldado Jáderson Guerra, le salvó la vida a Oliver con una maniobra desesperada que incluso puso en riesgo la vida del militar. “Mientras llegaba el apoyo aéreo a evacuarnos, pues yo me puse a succionarle el veneno, a hacer cosas para que no se me muriera, lo traté con sueros, con mucho cariño todo, hablándole, dándole como motivación para que no se me fuera a morir”, cuenta.

De inmediato, un helicóptero del Ejército llegó hasta la vereda Charras, en las selvas del Guaviare, para evacuar al canino.



“Importante la reacción de su guía canino, el cual le presta los primeros auxilios en el área garantizándole su vida y estabilizándolo hasta el momento de ser evacuado en un helicóptero, aquí a la ciudad de San José del Guaviare, donde lo remitimos al veterinario, el cual, en una atención mucho más especializada, le salvaguarda la vida a nuestro camino”, indicó el general Carlos Marmolejo, comandante de la brigada 22 de selva.

Y es que estos son algunos de los peligros a los que se exponen los caninos que apoyan al Ejército en las operaciones militares.



Wilson, el héroe de cuatro patas que está perdido en el Amazonas tras ubicar a los cuatro niños indígenas, puede estar en grave riesgo ante la inclemencia de la selva.



“Los peligros generalmente pueden ser un animal, un depredador, un tigrillo, un tigre, una culebra, alacranes, diferente número de animales que lógicamente pues se encuentran en la selva pueden estar mordiendo a nuestros ejemplares”, comentó el sargento Wilson Gaitán, comandante de centro de entrenamiento canino.

Por su parte, Oliver fue tratado con suero antiofídico, antibióticos y desinflamatorios en una clínica veterinaria y ya fue dado de alta.