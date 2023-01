Heridos se hicieron los muertos para que pandilleros no los mataran en centro de salud

Personal médico huyó por la puerta trasera, luego de que los jóvenes irrumpieran violentamente y destrozaran el lugar. Sucedió en Barranquilla.

El hecho ocurrió en el centro de salud del barrio Las Flores, a donde llegaron dos personas heridas por un enfrentamiento de pandillas.

Los pandilleros, que violentaron la puerta del puesto médico, “querían seguir con la pelea y pues cogieron el puesto de salud por delante y lo destruyeron todo”, dijo Rafael Cruz, delegado de la Junta de Acción Comunal.

Vecinos del sector dicen que con frecuencia los enfrentamientos entre jóvenes terminan dentro del puesto de salud de Las Flores.

La secretaria de Salud de Barranquilla, Alma Solano, hizo un llamado al respeto de hospitales y la misión médica.

"No podemos vincular a todos los que son los profesionales de la salud, que están para prestar un servicio a la comunidad, dentro de cualquier conflicto; ellos están ahí para prestar servicios de salud, para cubrir las necesidades de la población y no para que estén en medio de riñas sin ningún motivo en estos barrios”, resaltó.

