Rostros de la tragedia en Quetame: “Me soñé con mi hermana y me dijo que viniera a buscarla"

Tras la avalancha que borró del mapa a la vereda El Naranjal, situada en Quetame , Cundinamarca, se empiezan a conocer los rostros que deja la tragedia, que causó la muerte de al menos 28 personas.

Doña Natividad Vargas, cargando encima los años y la tristeza, llegó acompañada por sus nietos hasta ese lugar y contó una historia que pone los pelos de punta.

“Me soñé con mi hermana y me dijo que viniera a buscarla que estaba aquí paradita al lado del muro, tapada y muy honda. Al pie de un muro ella está, cuál muro, no sé”, dijo entre lágrimas.

Publicidad

Sus nietos le llevaron también una silla. Ella se sentó a contemplar el desolador panorama que le partió, otra vez, el corazón. Desde allí recordó a los que se fueron, a los mismos con los que compartió varios años de vecindad.

Publicidad

“Aquí vivía la señora Roso, allí vivía don Fermín, la señora Isabel, Marta Cuéllar. Allí estaba mi sobrina”, dijo.

Mientras golpea la tierra con su bastón, que le ayuda a movilizarse, asegura que no descansará hasta encontrar a su hermana.

“Me decía ‘ayúdeme’, pero yo cómo, si no me podía ni mover. Me da rabia, me da mucha rabia”, concluyó.

Publicidad

Don Carlos Carrillo es otro de los afectados. Él todavía tiene latente el dolor por haber perdido a familiares y seres queridos.

Publicidad

“Allí fue donde perdí a mi suegra, a mis cuñados, a mi sobrina, al esposo de mi sobrina. Allí ellos supuestamente se refugiaron, pero llegó la avalancha sobre el sector”, aseguró el damnificado.

Don Carlos llegó hasta el sector en el que estaba ubicada su vivienda: “Esta era mi casa. En eso quedó mi casa, totalmente perdida”.

Publicidad

Para alguien que tenía su vida allí, es casi imposible no quebrarse ante la destrucción y la incertidumbre del futuro: “Tengo una deuda en el banco, se perdieron los animales. No sé si me darán apoyo, entonces toca esperar a ver qué sale”.