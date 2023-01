Hermana de Laura Camila Dueñas: "Ella venía siendo acosada desde 2021, ese señor estaba obsesionado"

El asesinato de Laura Camila Dueñas tiene consternada a Colombia. El hecho lamentable tuvo lugar donde laboraba la víctima, un almacén de calzado en Yopal, delante de clientes y de sus compañeros de trabajo.



Alexa Silva, hermana de Laura Camila Dueñas, contó al medio La Reportería que su hermana "venía siendo acosada desde 2021" y todo empeoró el año pasado. El sujeto llegaba a intimidarla a su trabajo.

"Una mala salud mental por parte de este señor. Por parte de mi hermana, la prudencia y no querer armar escándalos. Ella venía siendo acosada desde 2021 y las cosas se pusieron intensas en 2022, por tanto acoso de este señor. Lo que él hizo nos causó un daño que no se imaginan lo que estamos sintiendo. A causa de estos acosos, que no solo era que le llegaba al trabajo, sino que le decía que le iba a llegar a la casa, este señor le propuso que se vieran una vez y que la dejaba en paz. Mi hermana le creyó", contó Alexa, al medio La Reportería.

#Yopal Manifestación y velatón en rechazo al feminicidio ocurrido recientemente

En el establecimiento Kaoba se desarrolla una velatón en memoria de Laura Camila Dueñas, la joven de 22 años de edad que fue asesinada el pasado domingo en este, su lugar de trabajo.#Feminicidio pic.twitter.com/wGkbACoVF4 — Conexión Informativa (@ConexionInform5) January 30, 2023

El hombre que asesinó a Laura Camila Dueñas, cuenta su hermana, era un cliente habitual y conocido del dueño: "Estaba obsesionado, enfermo. Él conocía a su jefe y compraba siempre allá. Era un cliente, uno no se imagina que va a hacerle daño a mi niña, porque era una niña".



Según la hermana de la víctima, el asesino se aprovechó de que Laura era una persona "muy noble y prudente" y que "prefería guardar sus problemas para no incomodar a los demás".

La joven recordó que su hermana soñaba con "irse a Canadá y comprar una casa para que viviéramos todos con mi mamá".

Entretanto, la comunidad de Yopal le rinde homenajes póstumos a Laura Camila Dueñas en el lugar donde laboraba. El señalado asesino se quitó la vida cuando la Policía llegó a detenerlo.