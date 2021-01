Hernán Giraldo Serna, sangriento exjefe paramilitar, regresa a Colombia

En las próximas horas llegará a Colombia el exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna alias ´Taladro’. Él arribará al territorio nacional luego de pagar una condena en Estados Unidos . Ahora, deberá responder por 35 delitos que cometió durante su comandancia en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Mientras estaba alzado en armas, a Giraldo Serna se le puso el alias de ‘Taladro’ por las horrorosas prácticas de tortura que aplicaba a sus víctimas. Además, por ser el mayor depredador sexual de niñas en las AUC.

En 2006, durante una audiencia, a Hernán Giraldo Serna le preguntaron si estaba listo para ir a la cárcel, a lo que él respondió: “estoy preparado para enfrentarme a lo que sea”.

Dos años más tarde, en 2008, fue extraditado a Estados Unidos junto a 12 exjefes paramilitares. ‘Taladro’ estuvo detenido por 12 años en un penal de Virginia.

Durante la más reciente condena en su contra, se recuperaron varios de los testimonios de sus víctimas, quienes relataron ante la Fiscalía General de la Nación los horrores a los que Hernán Giraldo Serna los sometió.

“Él estaba acostado en una hamaca viendo televisión, yo me senté en la cama y él comenzó a hablarme del lugar donde estaba. Me preguntó si me gustaría estar con él y tener la vida que sus mujeres tenían con cadenas de oro, ropa y viajes. Sentía temor de decirle que no, pues todo el mundo decía que él mandaba a matar a los que no hacían lo que decía”, manifestó una víctima de alias ‘Taladro’.

En Colombia, Hernán Giraldo Serna tiene varias deudas: tres condenas en firme, 46 órdenes de captura y una circular roja de la Interpol.

Así mismo, 148 hechos de desaparición forzada, 405 homicidios en personas protegidas, 88 casos de desplazamiento forzado y 35 episodios de violencia basada en género.

Con la más reciente condena y por estar sometido a la ley de Justicia y Paz, su pena se redujo de 40 a 8 años de cárcel.

“El Inpec debe definir el sitio de reclusión de Giraldo, a quien se le ofrecerán las medidas de seguridad necesarias para que comparezca ante la justicia colombiana y responda por los delitos cometidos cuando militaba en las autodefensas. Sobre todo, para que ofrezca a las víctimas las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición”, concluyó Wilson Ruiz, ministro de Justicia.