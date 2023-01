Heroínas en tiempos de pandemia: mamás trabajadoras que dan ejemplo con su tenacidad y amor

Además de ser profesionales, como miles de colombianas sacan adelante con mucho esfuerzo a sus hijos.

Una de ellas es la patrullera Moreno, adscrita a la Policía de Tránsito de Bogotá. A diario se levanta muy temprano para vigilar las calles de la capital.

“Sé que ellos van a aprender, sé que ellos van a decir mi mamá es policía y que tienen una inspiración para poder salir adelante”, asegura Claudia Moreno.

Y esa disciplina que aplica a diario en las calles, se convierte en amor por sus hijos al llegar a casa.

Esta joven mamá oriunda de Boyacá a sus 24 años, al llegar a su hogar deja el uniforme y le entrega toda su atención a sus dos pequeños hijos.

“El estrés de la calle es una cosa, pero llega uno a la casa y se tiene que olvidar de eso. Puede uno llegar muy cansado, agotado, pero si uno tiene tiempo para ellos, uno llega y comparte con ellos lo que sea”, cuenta.

Aunque estar en las calles en época de pandemia no es fácil, para ella, su prioridad son sus hijos.

“Hay que tener mucha precaución con ese tema, y más por los hijos, uno lo piensa es por ellos”, dice.

Y en los hospitales también hay heroínas como la doctora Caravajalino, tiene 32 años y también tiene dos pequeños hijos. Hace dos meses, esta madre soltera los dejó al cuidado de sus abuelos para protegerlos.

Aunque la entristece la reacción de su hija menor, sabe que tenerla lejos en este momento es lo mejor para ella.

“Siento que no estoy completamente dedicada a mi labor y que no tengo la opción de ser mamá en este momento”, manifiesta.

La doctora y también mamá, hoy solo espera que llegue el momento para poder tenerlos cerca.

Otra es la historia de Alba Lucía Giraldo Jaramillo, una mujer emprendedora, quien ha sacado adelante a su familia con su empresa de empanadas que existe desde hace 32 años.

“No yo lo veo como un hobbie porque me gusta mucho mi trabajo, mi hijo me dice descanse, pero yo le digo, no déjeme trabajar que yo me siento con muchas ganas de trabajar”, cuenta Alba Lucía.

Esta empresa que produce de 500 a 1.000 empanadas diarias se ha convertido no solo en el ingreso económico de doña Alba, sino en un trabajo en equipo en donde todos luchan por un objetivo en común y aman lo que hacen.

“Fue ella la que me enseñó a trabajar desde muy pequeño y a punta de empanadas gracias a Dios vamos donde vamos”, asegura su hijo Julian Andrés Aguirre.

Así como doña Alba son muchas las madres que hoy en su día madrugan para ganar un sustento y poder seguir sosteniendo a su familia.

Su mayor anhelo es ver a sus nietos profesionales y emprendedores como ella, además envía un mensaje a todas las madres en su día.

“Un feliz día, no se sientan solas, que virtualmente estamos acompañadas de los hijos y no tenemos por qué sentirnos solas”, expresa.