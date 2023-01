Hicieron lo correcto en caso Odebrecht pero aun así tuvieron que vivir un viacrucis

Hernando Gómez y Juan Carlos Orjuela, exejecutivos del Banco Agrario, advirtieron sobre el arresto de Marcelo Odebrecht pero la junta directiva no los escuchó.

Tras dos años de pesquisas e imputaciones en el peor escándalo de corrupción en Colombia, los abogados Hernando Enrique Gómez y Juan Carlos Orjuela por fin probaron su inocencia.

Un juez les quitó el inri que los vinculaba al caso Odebrecht, pero todavía padecen los coletazos del escarnio público y dicen sentirse atropellados por una justicia que los utilizó como chivos expiatorios.

“Lo que se buscó fue bajar la calentura al primer debate que le hacía el senador Jorge Enrique Robledo al fiscal general de la nación. Me siento un poco más tranquilo pero con cierta rabia por dentro”, dice Hernando Enrique Gómez, exvicepresidente jurídico del Banco Agrario.

“Verse involucrado en una situación de estas acaba con la vida de un ser humano”, dice Juan Carlos Orjuela, gerente de asesoría jurídica del negocio.

Gómez y Orjuela, exdirectivos del departamento jurídico del Banco Agrario, terminaron enjuiciados por el crédito de 120 mil millones de pesos que esa entidad le dio en 2015 al consorcio Navelena, integrado por Odebrecht, para la recuperación del río Magdalena. Aunque no tramitaron el préstamo, pues este lo aprobó la junta directiva, Gómez y Orjuela fueron acusados por la Fiscalía.

“Se trató de buscar unas personas, de rango inferior, unas personas que dieran sus caras, que fueran en quien recayeran esta acusación tan infame”, señala Orjuela.

El megaproyecto de 5 billones de pesos para recuperar la navegabilidad del Magdalena quedó en el limbo en diciembre de 2016 cuando se destapó la red de sobornos de la multinacional brasilera. Es decir, un año después del crédito.

Pero este finalmente se pagó, y con intereses, y el banco recibió 156 mil millones de pesos.

“El crédito se pagó en octubre de 2017 y en noviembre hubo la audiencia de acusación y el fiscal ya conocía que se había pagado en su integridad el crédito de Navelena. Nunca hubo un delito”, asegura Hernando Gómez.

Juan Carlos Orjuela, además, advirtió antes de la aprobación del crédito que la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil sí podía generar un riesgo para el banco, pero la junta directiva hizo caso omiso de ese llamado de atención.

“Todo lo que hemos tenido que vivir de procesos disciplinarios, de procesos penales, realmente altera la paz y la tranquilidad de un hogar de una persona que durante más de 25 años he trabajado y he tratado de construir un nombre”, dice el gerente de asesoría del negocio.

“Pues ha sido un año muy difícil sin lugar a dudas; talvez el año más difícil en la vida profesional de una persona”, explica Hernando Enrique Gómez, exvicepresidente jurídico del Banco Agrario.

La Procuraduría, la Contraloría y un juez ya los absolvieron. En un fallo, de noviembre pasado, se regañó a la Fiscalía porque pidió varios aplazamientos en el caso y aunque hoy Gómez y Orjuela esbozan una sonrisa, las secuelas del proceso aún los persiguen.

“Tuve que consultar especialistas, tuve que recibir apoyo médico para poder salir avante con estas investigaciones”, señaló uno de los absueltos.

Este caso de Navelena, que fue apelado ante el Tribunal de Bogotá, ahora tendrá que asumirlo el recién posesionado fiscal ad hoc Leonardo Espinosa.