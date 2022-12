Hija de Carlos Pizarro quiere llegar a la Cámara para rendir homenaje a su padre

María José Pizarro dice que quiere continuar con su legado y recuperar su memoria, para así trabajar por mejores oportunidades para los colombianos.

"La generación que tiene una recordación con Carlos Pizarro, que vivió esos momentos, que de alguna manera vio cómo se rompían las esperanzas de un país pues ven la posibilidad de que esa esperanza de alguna manera renazca. Porque además han seguido mi recorrido, saben que yo lo estaba haciendo recuperando esta memoria e indicando la figura de mi padre”, dice la candidata.

Aunque con nostalgia lamenta que no sea su padre quien esté a su lado en este camino hacia la política, se siente tranquila y confiada del apoyo de la gente en las calles.

“Hay una generación más joven que no conoció a Carlos Pizarro, que no vio estos tiempos pero que sí digamos me han ido identificando claramente con una persona que puede hablar desde esta generación. Entonces, claro, para algunos soy la hija de Pizarro para otros soy María José en resumen, María José Pizarro.