Hija de líder sindical en Medellín lleva desaparecida cinco días

Hasta el momento las autoridades no tienen pistas sobre el paradero de la joven Juliana León, de 18 años, quien el pasado domingo 6 de septiembre salió de su casa en horas de la tarde, en el municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá y no regresó a su casa.

Juliana es hija del líder sindical Hildebrando León, subdirector en Medellín de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, quien afirmó que no sabe si la desaparición de la joven tiene que ver con su ejercicio sindical.

La madre de Juliana, Gloria Pulgarín, aseguró que no hay forma de buscar pistas de su paradero a través de su celular debido a que días antes se lo habían robado.

Juliana León es estudiante de cuarto semestre de ingeniería ambiental en la Universidad de Medellín y el día de su desaparición quedó de verse con unos amigos en el barrio El Poblado.

La Fiscalía y el Gaula adelantan investigaciones para dar con su paradero.

Si tiene alguna información sobre la joven puede llamar al número 312 8346743.