Hija de secuestrado pregunta a exjefes de FARC qué hicieron con bebé que pareja de su padre esperaba

Aura Saavedra es hija de Osser Saavedra, secuestrado el 8 de marzo de 2005 en La Uribe, Meta, junto a tres personas más, entre ellas Erika Gómez, pareja del comerciante y que estaba embarazada. En el tercer día de la audiencia del exsecretariado de las FARC ante la JEP, esta víctima exigió la “verdad que solo ustedes conocen desde el inicio hasta el fin”.

Aura señaló a los exjefes guerrilleros de ser “causantes de un sinnúmero de atrocidades en contra de personas que eran padres, madres, esposos, hijos, amigos, compañeros de trabajo y tal vez la persona más importante en este mundo para alguien más”.

Sobre su caso en particular, la hija de Osser Saavedra les pidió a los exmiembros de las FARC “cuál es el avance de la búsqueda de los cuerpos de mi padre, de Erika Gómez, Edna Martínez y Jesús Antonio Molano. ¿Qué hicieron con los cuerpos?”.

Recordó que Erika, “compañera sentimental de mi padre, estaba embarazada. ¿Qué pasaba con los bebés? ¿Cuáles eran las prácticas aplicadas a secuestradas en estado de embarazo?”.

Aura no pudo contener las lágrimas al imaginar “la frustración de mi padre al ver que no podía salvar a su compañera y a su hijo. Él suplicó que lo mataran para no seguir viendo las aberraciones a las que estaban siendo sometidos. Esto es un daño irreparable”.

Y acusó a los exjefes de las FARC “de desequilibrar y destruir la vida de miles de niños que hacían parte de las familias de secuestrados. Lograron parar miles de sueños, estudios, crecimiento profesional y un sinnúmero de situaciones que bordean estos crímenes atroces”.