Hijo de La Gata será facilitador y no gestor de paz, dice Gobierno; recalca que no pidió liberarlo

El juzgado quinto de ejecución de penas le concedió la libertad a Jorge Luis Alfonso López, hijo de La Gata – Enilce López- y quien se encontraba en casa por cárcel cumpliendo una condena de 29 años de prisión por el homicidio de un periodista en 2005.



Aunque la oficina del alto comisionado para la paz le autorizó desempeñarse como facilitador de paz desde el pasado 22 de diciembre, al tener incidencia en los grupos armados organizados de la zona norte del país, nunca se avaló su libertad.

Fuentes del alto gobierno detallaron que dicha labor, la de facilitador de paz, se puede ejercer desde su lugar de detención que, para el caso del hijo de La Gata, era la casa por cárcel desde octubre de 2021.

Con estos argumentos, el gobierno Petro le dijo a Noticias Caracol que nunca pidió la libertad de Jorge Luis Alfonso López y que nunca lo nombró gestor de paz. Además, que así está consignado en la resolución donde lo nombra solamente facilitador de acercamientos con ciertos grupos armados organizados, sin que eso implique que para esa labor fuera liberado.

Por esta razón, la decisión del juez de ordenar su libertad causó molestia en el Ejecutivo, a tal punto que van a pedir a la Procuraduría investigar las actuaciones del juez Orlando José Petro ya que, de acuerdo con fuentes de la Casa de Nariño, hubo una interpretación errada de la resolución emitida por el alto comisionado. También van a pedir a este funcionario judicial revocar la decisión de liberar al hijo de La Gata.

“El gobierno nacional, respetando como siempre lo hace la independencia, la autonomía de los poderes públicos, y en particular de la rama judicial, le solicita respetuosamente al juez que otorga la libertad al señor López que revoque esa decisión, ya que no está fundamentada en las leyes vigentes. Subrayo: no hemos solicitado ninguna declaración de libertad y si ella se produjo se da en la autonomía del juez, quien, entendemos, seguramente en una equivocación, no ha utilizado las leyes vigentes para esta materia”, indicó el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Noticias Caracol dialogó con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien manifestó que su despacho ordenó investigar al juez que dejó en libertad al hijo de La Gata por presunta comisión del delito de prevaricato por acción.

Además, Barbosa indicó que le preocupa la forma como el gobierno nacional tomó la decisión de nombrar a Jorge Luis Alfonso López como facilitador de paz, lo que en el concepto del fiscal pudo provocar la decisión del juzgado.