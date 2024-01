Hijo de Paula Durán, colombiana que murió en Estados Unidos por cáncer, quedó libre de la enfermedad

El caso de Paula Durán, una colombiana que falleció en los Estados Unidos el 24 de enero de 2023 tras enfrentar una dura batalla contra un cáncer terminal en el cerebro y el estómago, conmovió a todo Colombia. Ahora una noticia buena alegra a su familia y a quienes conocieron su historia.



Sergio Vega, pareja de la colombiana y padre de sus tres hijos, comunicó en sus redes sociales que el niño más pequeño logró vencer la enfermedad. Con un emotivo video mostró a su hijo tocando la campana que indica que está libre de cáncer.

"Después de un año de exámenes y controles oncológicos con JuanJo, la médica oncóloga nos dice 'no los quiero volver a ver acá en este centro, me encantaría verlos afuera y no como su doctora'. JuanJo es un bebé fuerte y sano. Gracias a Dios y a todos estos grandes profesionales de la salud", escribió el hombre en la descripción del video.

Tras la muerte de Paula Durán, su familia seguía asistiendo al centro médico, debido a que el pequeño presentó percances de salud desde que tenía tres meses de vida. Desde ese momento, el menor estaba en constante revisión y controles donde un oncólogo.



"Gracias a todos por sus oraciones y por ese cariño a mis hijos. Seguiremos dando lo mejor día a día por ellos y por mí. Fue muy motivante tocar esta campana que nos simboliza que tenemos a Dios y que JuanJo es un campeón de la vida", concluyó Vega en su publicación.

Semanas atrás, Sergio Vega había comunicado en su perfil de Instagram que la salud de su hijo estaba avanzando de manera positiva, por lo que tendrían un último control con el oncólogo. Eso sucedió a inicios de diciembre de 2023, pero el resultado de los exámenes de ese día no fue tan positivo.

"En los exámenes arrojó que tiene un poco inflamado el hígado, la oncóloga nos dijo que no era de preocuparnos, en 5 semanas volveremos a tener nuevamente los exámenes, en nombre de Dios y las oraciones de todos ustedes los resultados serán favorables", comunicó el hombre.



Efectivamente, tras unas semanas, una nueva visita al oncólogo confirmó que JuanJo está mucho mejor y libre de cáncer, lo que le dio la oportunidad de tocar junto a su familia la campana por la salud.