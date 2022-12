Hijos de crianza también son familia y pueden ser inscritos a la EPS: Corte Constitucional

Hasta ahora quienes habían sido criados por alguien que no fuera el padre biológico o adoptante no podían ser beneficiarios en el sistema de salud.

José es un papá diferente: tiene una hija que no es ni biológica ni adoptiva, es de crianza. Y aunque a él no le falta amor, sí tiene una enorme dificultad porque las EPS le niegan la afiliación de su "princesa", como llama a su hija.

“Lo primero que me piden es el registro civil y pues lo rechazan porque los apellidos no coinciden. Me la dejaron a cuidar desde que tenía un mes. La mamá se fue y nos la dejó. Ella no tiene derecho a salud, a caja de compensación”, relata.

Un fallo de la Corte Constitucional señala que la única familia no es la biológica ya que el vínculo también es el de crianza.

“La evolución de las relaciones humanas en Colombia tienen como consecuencia la formación de distintos tipos de familias, diferentes a aquellas que se consideraban tradicionales, como lo era la familia biológica. Por ello, es necesario que el derecho se ajuste a las realidades jurídicas", señala la Corte.

Una sentencia del alto tribunal, que le concedió ese beneficio a otro menor, le abre un camino de esperanza a José para que su hija de crianza por fin tenga su servicio de salud.