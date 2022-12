Hinchas ya armaron filas para comprar boletas del partido Colombia vs. Paraguay

El alcalde Alejandro Char aseguró que 6 mil boletas serán vendidas en las taquillas. Pero para ejercer mayor control se hará por sorteo.

Apostados en una de las entradas al estadio metropolitano permanecen decenas de personas en busca de boletas para el partido Colombia vs. Paraguay.

“Yo no tengo tarjeta de crédito, por internet hay que comprar por tarjeta de crédito, por eso me vine para acá para el estadio a comprar mi boleta”, dice uno quienes hacen fila.

SIC ordena vigilancia especial para venta de boletas de Colombia vs.... La fila crece cada hora pero los compradores no saben cuándo comienza la venta de la boletería.

El alcalde Alejandro Char confirmó que en Barranquilla serán habilitados 6 mil boletas físicas.

“Si bien hay un paquete grande de 30 mil que también los barranquilleros vía web podemos acceder a ellas, yo sí decía que Barranquilla merece un número mínimo exclusivo”, señaló el burgomaestre.

Las autoridades realizarán un estricto control para que un mayor número de barranquilleros acceda a las boletas.

Las autoridades realizarán un estricto control para que un mayor número de barranquilleros acceda a las boletas.

"Va a haber una convocatoria, por 24 o 48 horas, donde todos los barranquilleros van allá se inscriben a cada uno se le da un número y al día siguiente hacen un sorteo de todos los que se inscribieron para que puedan comprar una o dos boletas", explicó,

Mientras tanto los hinchas de la selección acampan en el Metropolitano, esperando adquirir las entradas para disfrutar del partido que se jugará el próximo 5 de octubre.