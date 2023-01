Historia de 'La vaquera’, la mujer que vive en medio de grupos criminales y la crisis en Venezuela

En entrevista con Marcela Pulido, Sirenia Saray Tovar se atrevió a contar su historia y reveló cómo hurtan sus reses y se las llevan para el vecino país.

MP: ¿Cuánto lleva usted dedicada a la ganadería?

ST: Toda la vida. Hija de ganadero, yo nací en una finca con ganado. La verdad, es que en esta finca las FARC asesinó a mi esposo hace 15 años, entonces para mí fue muy duro y a esta finca le tengo miedo.

MP: ¿Cómo puede uno entender que una mujer, que queda viuda y con dos hijos, decide quedarse en su tierra?

ST: En el momento fue traumático porque seguían las amenazas también para mí.

MP: Han pasado 15 años y ha podido sostenerse y aumentar su hato ganadero, una tarea que no es fácil, más si se es mujer en esta zona llanera.

ST: Sobre todo en una región donde la violencia ha sido grandísima, en donde los ganaderos han sido amenazados, extorsionados constantemente.

MP: Ahora es objetivo militar, ¿de qué guerrilla?

ST: De la guerrilla del ELN, una guerrilla que está haciendo estragos. Me amenazan a través de panfletos, lo hacen también por mensajes de texto.

MP: ¿Cómo sacan el ganado de su finca y lo llevan a Venezuela?

ST: Estamos situados sobre la vía del rio Arauca, una margen muy cerca de la frontera. En una madrugada, muchísimos a caballo, vaqueros, entraron y uno dice vulgarmente ‘vaciaron el potrero’, y todas las reses que había en ese potrero las arriaron, llegaron al río Arauca y, de inmediato, pasan la frontera. Al día siguiente, se veía el rastro, como llamamos los llaneros, muy grande, uno escuchaba todavía el ganado del otro lado bramando.

Saray Tovar, la viuda de la violencia en Arauca, la vaquera que ha criado a sus hijos con el sudor de su frente, no da el brazo a torcer y seguirá en frontera, que ella califica, como la más caliente de Colombia.