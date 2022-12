Historia heroica: funcionario salva vida de policía y civil en incendio en Yumbo, Valle

El pasado viernes 28 de agosto en horas de la tarde, el incendio en la vía que comunica a Cali con Yumbo impidió la visibilidad de los conductores. En ese momento, dos policías de tránsito de Yumbo que se movilizaban en una motocicleta chocaron con un vehículo por el espeso humo que generó el fuego.

En una acción valerosa y arriesgada, el coordinador de Gestión de Riesgo de Yumbo, Miguel Ángel Perdomo, logró sacar y salvar al patrullero Járrison Ágredo Gómez y al ciudadano René Alberto Rojas, de 60 años.

“Los policías tuvieron un gran accidente con un vehículo, uno de los patrulleros quedó gravemente herido y estaba muriendo. Sus vidas corrían riesgo no sólo por las heridas, sino porque quedaron en medio del fuego y el humo”, narró Perdomo, coordinador Gestión de Riesgo de Yumbo.

“El policía me dijo casi sin vida que ya no iba a respirar más, que no iba a luchar más. No sé cómo lo saqué, pues él era más grande que yo y de igual forma ayudé al señor René”, continuó Perdomo.

René Alberto Rojas y el patrullero Járrison Ágredo relataron lo que sucedió en el accidente.

“Yo tengo un hijo que falleció de leucemia, semanalmente voy al cementerio y el viernes como es de costumbre me dirigía hacia allá. Cuando iba por la carretera el conductor de un camión no me vio y me chocó, por lo tanto me detuve. El carro se me llenó de humo, como no aguantaba el calor, me baje. En ese momento, una motocicleta de la policía se estrelló por la parte de atrás de mi carro”, dijo Rojas.

“Nosotros nos dirigíamos a regular el tránsito en esa vía, observamos a una persona al fondo que se estaba ahogando por el humo, cuando íbamos a auxiliarlos la humarada nubló todo muy rápido y sólo sentí que me detuvo algo, cuando reaccioné ya estaba en el hospital”, agregó el patrullero Ágredo.

El uniformado sufrió fractura en su clavícula y recibió fuertes golpes en su cabeza y piernas, pero se encuentra fuera de peligro y recuperándose.

Ambos sobrevivientes de este incendio forestal agradecieron el heroico hecho del coordinador de Gestión de Riesgo de Yumbo.

“Yo le agradezco a Miguel Ángel que nos rescató, como su nombre lo dice fue un ángel mandado por Dios. Nos hubiéramos muerto, el fuego lo teníamos a lado y lado, la gasolina de la moto de los patrulleros se había regado”, afirmó René Rojas.

“Gracias a la osadía del señor Miguel Ángel porque nos rescató, eran como tres kilómetros de humo, puso en riesgo su vida por salvarnos y gracias a Dios estoy vivo”, agregó el policía.

Perdomo dijo que actuó por fuera de los parámetros que les han enseñado, pues no deben exponer sus vidas hasta ese punto.

“Antes de salir de mi casa para atender esa emergencia, mi hija de 6 años me pidió que me despidiera como si fuera la última vez. Me acordé de eso mientras intentaba salvar a estos hombres, pues pensé que sí iba a ser la última vez que vería a mi pequeña. Pero no fue así, estoy vivo y los dos hombres también”, concluyó.