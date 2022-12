Historias de verdaderos milagros surgen en medio de la tragedia en Mocoa

“Cuando la avalancha se nos vino, el colchón de mi hijo se infló de agua y eso le dio impulso para correr y salvar nuestras vidas”, contó sobreviviente.

"Mi Dios es grande y misericordioso… hoy podemos contar la historia", añadió María Clemencia Ordóñez que atribuye a la Providencia estar a salvo junto a sus seres queridos.

Otro caso es el de Manuel Correa, quien aseguró que él y su familia se salvaron gracias a que se subieron a la terraza de un edificio.

Entre tanto, cientos de personas aguardan una razón de parientes o allegados frente al centro asistencial de la ciudad. "No me he movido aquí del hospital esperando a que aparezca mi hermana”, dijo Olga Correo.

Entre la desolación y la esperanza, también se abrió espacio a la solidaridad como lo demostraron cientos de soldados que libraron la batalla de rescatar a los más débiles de entre las ruinas de la ciudad.