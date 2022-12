Hombre asesinó a dos mujeres para raptar a su hijo en Santa Rosa de Osos

Hay consternación en el municipio de Santa Rosa de Osos por una tragedia familia. Un hombre asesinó a dos mujeres adultas mayores y raptó a su hijo de tres años del que no tenía custodia.



Su exesposa, Liliana Zapata, logró huir del agresor escabulléndose por un matorral.



“Yo no único que quiero es que me devuelva a mi hijo, que se siente un vacío muy grande sin él”, afirmó Liliana Zapata.



El hecho ocurrió en la vereda San Francisco, a media hora del casco urbano de este municipio del norte del departamento.



Según Dídier Jiménez, vecino de la vereda, el hecho ocurrió el pasado domingo en horas de la noche y se escucharon ocho disparos.



Esteban Mesa, secretario de Gobierno de Antioquia, afirmó que el agresor es un hombre que trabajaba en una empresa de vigilancia, por lo que ya se tiene identificado.



En el ataque murieron por arma de fuego la exsuegra del agresor, Luz Piedad Zapata de 52 años, y la madre de ésta, Aura de Jesús Zapata de 77 años.



La Policía y el CTI de la Fiscalía desplegaron un dispositivo de seguridad e iniciaron la investigación del doble crimen. No descartan una recompensa para encontrar al responsable y recuperar al niño de cuatro años.