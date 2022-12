Hombre atacó con ácido a ciclista porque lo arrolló

Los hechos se desencadenaron cuando en la avenida Boyacá con calle 9, en el occidente de Bogotá, un hombre a bordo de su bicicleta arrolló a un peatón.

En medio de la discusión que sobrevino, el transeúnte sacó de su maleta una botella con ácido y le roció el líquido al ciclista, que sufrió quemaduras en rostro espalda y pecho. (Más de este tema: Expiden decreto para regular compra y venta al menudeo de ácido en el país).

La víctima, que presenta quemaduras en el 60% de su cuerpo, en rostro, pecho, un brazo y una pierna relató lo sucedido a NoticiasCaracol.

"Iba en la bicicleta y el que me agredió venía en una buseta. Se tiró y arrancó a correr y casi que me lo llevo por delante. Tuvimos una pequeña discusión ahí y en esas me saco una botella y me roció con ácido", declaró el hombre que se reservó su identidad.

Mientras que la víctima descubría qué era lo que le habían regado en el cuerpo, varios motociclistas y conductores retuvieron al agresor. (En contexto: Así se busca controlar la venta de ácidos y químicos para prevenir ataques).

El agresor, de acuerdo con el reporte de las autoridades tiene 16 anotaciones por hurto agravado y calificado, homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. (Las víctimas de ataques con ácido siguen clamando justicia).