Hombre busca desesperadamente a su familia tras derrumbe en Chocó: “De aquí no me muevo”

Aunque en la zona del derrumbe que se registró en la vía Quibdó-Medellín se vive dolor y angustia, algunas personas tienen esperanza de encontrar a sus seres queridos, que están debajo del lodo. Organismos de socorro, la comunidad y el cuerpo de bomberos han rescatado varios cuerpos sin vida y continúan con las labores de rescate en la zona.



Hamlet Andrade desde que llegó al sector conocido como Las Toldas no ha parado de buscar a sus familiares que desaparecieron en el lamentable episodio. Con una valentía inimaginable ha logrado identificar a 3 de ellos.

“Mi sobrina ya está identificada, mis dos hermanas también, me falta mi sobrino y mi hermano de crianza que era el conductor del vehículo en el que ellas se transportaban hacia Medellín”, indicó Hamlet Andrade.

El ciudadano dice que no descansará hasta hallar al último de ellos: “Hasta que no aparezca el último de mis familiares, de aquí no me muevo. No doy pasos atrás, yo necesito a toda mi familia completa".

Otra historia es la de Efraín Perea y Marcos Perea, quienes cuentan que están vivos de milagro, pues tres veces intentaron llegar a Medellín, pero las incesantes lluvias lo impidieron, incluso, por un momento se resguardaron en la vivienda siniestrada con otros amigos.

“Nosotros nos resguardamos en la casa, eso fue lo que hicimos, ya cuando bajó un poquito el clima y vimos que empezó a caer material de la montaña, algunos tomamos la decisión de devolvernos y llegar a una parte más segura. Cayó otra avalancha de tierra, nos devolvimos otra vez al punto y dos horas después nos dimos cuenta del suceso”, indicó Marcos Perea.

Entretanto, Efraín Perea señaló que el hecho “se lamenta mucho, porque a muchos los conocíamos, a muchos los vimos allí momentos previos al accidente”.