Hombre falleció afuera de sede de Comfenalco en el norte de Cali

Un hombre de 58 años, identificado como Leiver González Solarte, murió en la mañana de este lunes afuera de la sede de la IPS Comfenalco ubicada en la avenida 3N con calle 45 N, en el norte de Cali.

Según testigos, la víctima lucía impaciente, estaba pálida y sudando. "El señor bajó las escaleras y a los minutos me di cuenta que estaba muerto afuera. Versiones de la gente dicen que no lo querían atender, que una doctora salió y no le prestó los primeros auxilios porque no tenía guantes, luego salió un enfermero para hacerlo pero no reaccionó", dijo Cristian Palacio, quien se encontraba en el lugar.

Jairo González, hijo del hombre fallecido, afirmó que su padre salió del trabajo con un dolor fuerte en el pecho, llegó a urgencias del centro médico pero no fue atendido de manera oportuna. "Lo que me dice el compañero de trabajo es que salió con mucho dolor y lo confundieron con el chikunguña. No le dieron la atención pertinente", afirmó.

A través de un comunicado la EPS Comfenalco lamentó la muerte del usuario e indicó que este pertenecía a un programa de Riesgo Cardiovascular. Asimismo, aseguró que el hombre se había dirigido a la entidad por medicamentos.

Por su parte, el director médico de la IPS del norte, Armando Hurtado, informó que el paciente ingresó a la sede hacia las 9:00 de la mañana y subió al segundo piso, donde habló con algunas personas de la sala sin entrar en contacto con alguien encargado de la atención.

"Bajó e ingresó a la farmacia. Allí fue atendido y luego volvió a subir. Se asoma, vuelve a bajar y se desploma en la calle. Un funcionario observa que no tiene pulso, llama al médico que está en consulta. Este lo revisa, se da cuenta que está en estado crítico e intenta reanimarlo, pero fallece", explicó.

Ante la versión de que una doctora no lo quiso atender porque no tenía guantes, Hurtado aseguró que eso es falso al enfatizar que “en el video se ve perfectamente que cuando se informa que hay una persona tirada en la calle, alguien sale y luego reporta la situación al médico que deja una consulta para ver al paciente”.

"No venía a consulta, tampoco la tenía programada porque no entra en contacto con ninguno de los funcionarios de la sede. Él no solicita ningún servicio, no conversa con ninguna persona responsable de asignación de citas o médico para decirle qué síntomas tenía", sostuvo el director médico y señaló que la entidad está dispuesta a colaborar para aclarar las circunstancias en las que murió este usuario.

Según el dictamen de Medicina Legal, González Solarte murió por un paro cardiorrespiratorio. De acuerdo con lo que han dicho las autoridades de salud el caso será investigado.