Hombre fue apuñalado por su expareja en Ibagué: "No le dije nada por miedo"

Un episodio de violencia intrafamiliar se presentó en un establecimiento comercial del centro de Ibagué, donde una mujer agredió con un machete a su expareja sentimental, quien sufrió múltiples heridas en un brazo. Según la víctima, esta no es la primera vez que es atacado por esta persona y, aunque ya ha puesto denuncias, las autoridades archivaron su caso.



Los hechos se presentaron específicamente en el puesto de trabajo del hombre, identificado como Jhon Edwar Quintero, ubicado en la calle 10, entre las carreras 3 y 4. De acuerdo con testigos que se encontraban departiendo en el local, la mujer llegó bastante alterada en compañía de una menor de edad.

Tras un cruce de palabras, la mujer le solicitó a la clientela que se marchara si no quería sufrir las consecuencias y le pidió a la menor de edad un cuchillo que tenía guardado. Asimismo, se dirigió al fondo del local y se armó con un machete.

En ese momento, la mujer, presa de la ira, comenzó a romper las cosas que habían en el lugar y, cuando se dio cuenta que Jhon Edward la estaba grabando, arremetió violentamente en su contra.

"Ella llegó al negocio con un cuchillo. Le dijo a los clientes que se fueran porque me iba a dar. Entró y sacó el machete del negocio, ella sabía donde estaba guardado, y empezó a dañar todo. Luego me lesionó. Yo no le dije nada ni traté de agarrarla por miedo a que se hiciera algo", relató la víctima, citado por el diario El Nuevo Día .

Según el hombre, él y su expareja sentimental llevan dos años separados y tienen abierto un juicio por violencia intrafamiliar, donde la mujer es la demandante.

Sin embargo, cuenta que tiene a su disposición evidencia que demuestra que él ha sido víctima de múltiples ataques y agresiones en su contra y, aunque ha denunciado, no ha sido escuchado por las autoridades.

"Tengo muchos videos y conversaciones en los que ella me amenaza, pero a mí el caso me lo archivaron, a ella no. Por el caso de ella, tenemos una audiencia la próxima semana, no sé por qué, pero siempre prevalecen los casos de las mujeres. A mí me da pena insistir. Me da mucha pena decir 'vea, es que mi mujer me pega'”, dijo el hombre.