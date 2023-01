Hombre grabó sus encuentros sexuales y los publicó en redes sociales, denuncian mujeres en Ibagué

Dicen las nueve víctimas que el sujeto vendió el material explícito a páginas pornográficas. Aseguran que ahora son señaladas en las calles.

El presunto responsable sería Félix García Chabur, de 32 años e hijo de un reconocido empresario en Tolima.

“En el transcurso del video colocaba diferentes fotografías de nosotras, que las bajaba de nuestras redes sociales, era muy fácil identificarnos, y más sabiendo que es una ciudad muy pequeña. Después de esto todo ha sido una tormenta”, asegura una de las perjudicadas.

Otra de las mujeres afectadas afirma: “Fui despedida de mi trabajo, me intentaron quitar a mis hijos y no he podido terminar mis estudios porque me abuchean”.

El señalado podría enfrentar cargos por violación a la intimidad y delitos informáticos.