Hombre maltratado por su pareja dice que se han burlado de su denuncia

El padre de familia de 35 años afirma ser víctima de agresiones verbales y físicas “con tacones, palos de escoba, rasguños, cachetadas y puños”.

La víctima dijo a Noticias Caracol que hace 11 años viene siendo maltratado por su compañera, incluso, frente a sus dos hijos.

“Ella toma mucho. Mis hijos tienen que verla como llega borracha (…) y se disgusta cuando ellos no la saludan”, relató.

Al denunciar lo sucedido “se me burlaron y yo le dejé muy claro a la señora que yo no iba a esa comisaría a que se me burlaran”.

Cada año, en las Comisarías de Bogotá, se reciben 7 mil denuncias de este tipo, un promedio de 19 al día.

El machismo, el miedo o la vergüenza son las principales razones para que los hombres no denuncien estos abusos.