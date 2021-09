Hombre perdió ojo tras ataque de ladrones en Soacha que le dispararon con arma traumática

Luis Hernando Rodríguez es un ciudadano que perdió un ojo tras un ataque de ladrones en Soacha que le dispararon con un arma traumática en medio de un robo .

Eran las diez de la noche, llegaba a su casa después de trabajar y fue interceptado por los ladrones en Soacha, que lo atacaron sin mediar palabra.

“No me robaron nada, me intentaron atracar y de igual manera lo primero que ellos dijeron fue ‘explote, explote’, no fue más, no me dijeron ‘quieto’, nada”, aseguró Luis Hernando.

Y es que en Soacha, municipio de Cundinamarca aledaño a Bogotá, ni los domiciliarios se salvan de los ladrones.

A las 8:55 p. m., un repartidor de domicilios iba a entregar un pedido, pero, unos metros más adelante, uno sujeto lo observa detenidamente para después amenazarlo con un arma, robarle la moto y dejar su bicicleta abandonada.

El accionar de los ladrones en Soacha tiene desesperados a los habitantes del municipio.

“Mucha moto atracando con armas traumáticas, mucho robo con armas cortopunzantes y mucho robo en bicicleta, mucha venta de estupefaciente, sobre todo en el puente San Mateo y en el puente de la 25”, asegura Nubia Aguirre, habitante de Soacha.

En algunos casos, los comerciantes recurren a las armas traumáticas o de fogueo para defenderse, como se aprecia en un video donde los delincuentes amenazaron y arrinconaron a una víctima hasta que a esta le tocó disparar.

“Si le ponen tanta restricción a un arma traumática, usted ya no la podrá portar, teniendo en cuenta que el delincuente sí tiene cómo traerla, porque él no va a utilizar un arma con documentos para delinquir”, afirma el ciudadano Adán Hernández.

Según la Secretaría de Gobierno de Soacha, los índices de hurto al comercio disminuyeron un 30% y las lesiones personales bajaron un 20%. Sin embargo, los ladrones continúan en las calles.

“No es posible que, de casi 612 capturas cerrando el mes de agosto en el municipio de Soacha, solo 44 se hayan ido con medida intramural y 142 con domiciliaria. Los demás siguen eligiendo las calles, los demás siguen haciendo de las suyas, atemorizando a la población”, sostiene Danny Caicedo, secretario de Gobierno de Soacha.

Un panorama desafortunado que viven los habitantes de Soacha, que a diario son víctimas de la delincuencia en las calles.

