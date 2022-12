Hombre que estuvo preso injustamente 4 años lucha por volver con su familia

El hombre, que se encuentra en Valledupar, ahora vive la angustia de no tener dinero para reencontrase con su hijo que vive en Necoclí, Antioquia.

Yáñez pagaba una condena de 42 años que le había sido impuesta por el crimen de un comerciante en Mompox, Bolívar , pero la Corte Suprema de Justicia lo absolvió por falta de pruebas y por contradicciones en la investigación.

"Los abogados que estuvieron en ese caso y los magistrados de Cartagena y los jueces de Mompox, que sabían que yo no era culpable, igual me condenaron sin tener prueba alguna", dijo al salir del penal.

Con el deseo de dejar atrás la pesadilla de estar preso, dijo sentirse "muy feliz y con mucha alegría de ver a mi hijo que es lo que me llena de fuerzas y mucha bendición, agradeciéndole a Dios por todo este momento tan especial".