Hombre se emborrachó en cuarentena y, al llegar a la casa, le disparó a su esposa

Ocurrió en Nimaima, Cundinamarca. Doce mujeres han sido asesinadas en Colombia por sus parejas en la cuarentena por coronavirus.

“El domingo en la noche mi esposo llegó muy tomado a la casa. Tenía un arma (…) hizo unos disparos y se puso a llorar. Me le acerqué para que no se hiciera daño porque estaban mis hijos… movió la mano, se le disparó el arma y me hirió la pierna izquierda”: así relató la agresión la mujer que reside en Nimaima, Cundinamarca.

Publicidad

Aunque ella dice que “no fue grave” y que “solo me cogieron seis puntos”, estos hechos son los que muchas veces terminan en homicidios, como los doce que se han registrado por estos días de cuarentena, donde muchas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar deben compartir techo con su agresor aun teniendo órdenes judiciales que obligan un distanciamiento.

Según reportes de las autoridades, la línea 123 ha recibido 900 llamadas en los días de cuarentena con denuncias de violencia intrafamiliar.