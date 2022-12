Hombre señalado de dispararle en la cabeza a conductor quedó libre

En una clínica de Barranquilla es atendido el conductor de bus que recibió un disparo en la cabeza en medio de un atraco. Pese a que la Policía capturó en flagrancia a Elkin de Jesús Pacheco como presunto autor del intento de homicidio, éste quedo libre apenas unas horas después.

Sobre las razones que condujeron a su puesta en libertad, se pronunció el comandante del distrito III de la Policía de Barranquilla: “Aducen que los testigos en sus versiones se contradecían, pero hay que recalcar que se capturó en flagrancia al momento de ocurrir los hechos”, indicó el coronel Hugo Molano.

“Estoy muy asombrada, no entiendo la justicia, ¿qué está pasando en Colombia?”, se preguntó la esposa del conductor herido.

Por si esto no fuera suficientemente insólito, a menos de una semana del atraco al bus, el mismo hombre fue detenido nuevamente por la Policía. En su poder le fue hallado un arma sin salvoconducto.

Sin embargo, nuevamente el presunto delincuente se salió con la suya: “El delincuente aduce que el arma no era de él, que las esposas le apretaban y por esto recupera su libertad”, explicó el coronel Molano.

“¿Cómo es posible que una persona de esta que es un daño para la sociedad este por ahí en las calles haciendo más daño?”, reprochó la pareja del conductor herido que prefirió mantener su identidad en reserva.

La Policía reportó que el sospechoso ya estuvo detenido, ya que cuando era menor de edad asesinó a un conductor.