Hombre señalado de robarse bicicleta recibió golpiza por parte de la comunidad: todo quedó en video

En las últimas horas se volvió viral el video de un señalado ladrón que recibió una golpiza por parte de habitantes del municipio de Chía, en Cundinamarca. En las imágenes se puede apreciar la violenta agresión en contra del sujeto, que se habría robado una bicicleta.

Conforme a lo que revelaron medios de comunicación locales, este señalado ladrón estaba haciendo de las suyas en el barrio Santa Lucía. Allí, al parecer, se robó una bicicleta y emprendió la huida.

Un indignado conductor de un carro persiguió al hombre y provocó que se cayera de la bicicleta. En ese momento, empezó a reclamarle al chofer del automotor.

Segundos más adelante, otro enfurecido ciudadano se tiró de una bicicleta y golpeó al señalado delincuente, que intentó escapar, pero con tan mala suerte que otro habitante del sector lo interceptó y lo lanzó al piso.

Fue allí cuando los dos ciudadanos procedieron a propinarle una verdadera golpiza al sujeto, que no se pudo defender. En las imágenes se aprecia que volaron puños y patadas a diestra y siniestra.

Por el momento, se desconoce cuál fue la suerte que corrió el hombre que habría sido sorprendido robando bicicleta.

Algunos internautas de las redes sociales aplaudieron la labor ciudadana para detener al ladrón, otros reprocharon este intento de linchamiento.

"Eso no se hace, hay que perdonar", "Me encantan los finales felices", "No hay justicia y la gente se cansó", "Hay que ayudar. Unidos se combate a la delincuencia", dijeron.