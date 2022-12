Homofobia en los colegios: un nuevo rostro del matoneo

"Uno de nosotros, no es como los otros... es diferente de todos los demás. Adivina cuál es diferente de nosotros, antes de que te empiece a contagiar": eso le cantaban sus compañeros de colegio a Sebastián Silva mientras caminaba por los pasillos.

También lo ignoraban, le tenían apodos y aprovechaban las clases de educación física para golpearlo.

Lo que Sebastián describe no es fuera de lo común. Según los resultados censales de las pruebas Saber PRO aplicadas a estudiantes de noveno grado en 2012, la agresión verbal es el tipo de violencia más frecuente entre los estudiantes colombianos. Un 34% en el curso de noveno grado reportan ser víctimas en su colegio.

El psicólogo Miguel Rueda explica que el matoneo es una forma de intimidación psicológica y emocional "que ejerce puntos de presión en diferentes personas y puede llegar a la violencia física".

Y las pruebas Saber PRO confirman ese caso hipotético: un 19% de los estudiantes de noveno grado reportaron haber recibido algún tipo de agresión física en el colegio.

Pero esta no es cualquier historia de matoneo. El acoso que sufrió Sebastián se dio por homofobia, sus compañeros lo maltrataban por ser gay.

"Yo me atrevería a decir que era el miedo a lo diferente. Yo estudié en un colegio católico y masculino, estábamos uniformados y cuando llegaba algo que rompía un esquema empezaba el matoneo", dice Sebastián.

¿Qué tan frecuente es que se den estos casos? En una encuesta realizada en 2006, en conjunto con el DANE, la Secretaría de Gobierno de Bogotá y liderada por Enrique Chaux, el 34% de 87 mil estudiantes reportaron que algún compañero fue rechazado en el último mes por ser o parecer homosexual.

En Colombia, la ley interviene

Para el abogado Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa, el matoneo puede vulnerar el derecho fundamental a la educación. "Afecta todas las dimensiones, crea un ambiente propicio para que ningún derecho sea ejercido y donde los estudiantes no pueden disfrutar de sus actividades escolares".

A nivel nacional, el 32% de los estudiantes de noveno grado afirman haber sido víctimas de agresión física o verbal de manera repetida y sistemática.

Existe un mecanismo de protección para aquellos que han sido víctimas. El Ministerio de Educación Nacional creó la Ley 1620, conocida también como Ley de Convivencia, para enfrentar estos casos de la mejor manera posible. Se busca prevenir la intimidación escolar, pero también poder actuar de manera grupal para ayudar a las víctimas si se presenta la situación.

Olga Zárate, coordinadora de programas transversales y competencias ciudadanas en el Ministerio de Educación, explica que: "se crea un sistema nacional de convivencia escolar que facilita que ICBF, salud, educación, familia, estado y sociedad actuemos de manera integral para garantizar los derechos de los niños".

La funcionaria además resalta la importancia de lograr que los estudiantes participen e involucrar a sus familias.

El proyecto lleva poco más de un año y la intimidación escolar no está cerca de acabarse.

Para chicos como Sebastián, la discriminación puede llegar a ser constante. De acuerdo con Enrique Chaux en su libro Educación, convivencia y agresión escolar, un promedio de 15% de 104 mil estudiantes en 2011 afirmaron que una persona homosexual debería ser retirada de su institución educativa.

Sebastián denunció la situación en su colegio y sus padres supieron apoyarlo y darle la confianza que necesitaba. A pesar de que en muchas ocasiones pensó en retirarse y terminar su bachillerato en otra institución, él trabajó duro para demostrarle a sus compañeros que podía salir adelante.

Se graduó con honores, estudio Licenciatura en Lenguas y hoy en día, al igual que sus padres, es profesor.