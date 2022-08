Horrores en Norte de Santander: paramilitares desaparecieron víctimas en hornos crematorios

Wilson Prieto sobrevivió a la masacre del 15 de junio de 2004 en La Gabarra, Tibú, donde fueron asesinados 34 campesinos a manos de guerrilleros de las FARC. Relata que se hizo el muerto y su testimonio lo dio a conocer a través de la Comisión de la Verdad, pues era señalado de ser paramilitar.

“En el remate me pegaron los cuatro tiros. Yo me hice el muerto porque un compañero mío de trabajo le habían pegado un tiro en la espalda, entonces yo todo el momento me la pasé haciéndome el muerto”, contó.

También se escuchó a los familiares de la masacre del 17 de julio de 1999, en La Gabarra, Tibú, a manos de paramilitares. A Soraida Rodríguez le asesinaron a su hermano.

“Teníamos 23 años de estar callados porque nadie nos llamó, ni nos preguntó, ningún ente nos buscó en el momento de la masacre”, aseguró.

A su turno, los habitantes del corregimiento Juan Frío, como Sara Cotamo, aseguraron que los habitantes fueron estigmatizados porque, en la zona, los paramilitares desaparecieron personas en hornos.

“Se tenía, erróneamente, la noción de que todos los habitantes de Juan Frío hacíamos parte de la barbarie de los paramilitares, éramos señalados cuando salíamos del territorio. No decían son los habitantes de Juan Frío, nos decían son los paracos”, manifestó.

Estos espacios son valiosos para dignificar a las víctimas y a los sobrevivientes de masacres que han sido estigmatizados al igual que sus territorios.