Hoteleros del Magdalena Medio aseguran estar quebrados por la cuarentena del coronavirus

En Puerto Boyacá y Puerto Triunfo, los administradores de estos negocios han evidenciado las afectaciones por la ausencia de huéspedes.

Óscar Rincón, administrador de uno de los hoteles más grandes de Puerto Boyacá, narra que en 2019 los socios del establecimiento invirtieron una cuantiosa suma de dinero.

Lo hicieron para la compra de televisores, aires acondicionados, camas y otros accesorios para adecuar las habitantes del hotel.

“Si hablamos en términos económicos, más de 350 millones en el acondicionamiento de las habitaciones, y pues, después de que se acondicionó, se activó, y teníamos un personal de 25 personas trabajando, ahorita en el momento el hotel está totalmente cerrado y no tenemos posibilidad de que nadie nos colabore, estamos totalmente en la quiebra”, dijo el empleado del hotel Santa Bárbara Plus.

Gloria Marín, representante del gremio hotelero en ese mismo municipio, aseguró que no aguantan un mes más con las habitaciones cerradas por la cuarentena obligatoria en Colombia por el coronavirus.

“No tenemos el ingreso de personas que venían a trabajar a las petroleras, quienes mayor ocupación hacían de la hotelería en Puerto Boyacá, no ha turistas, no hay transporte ni siquiera intermunicipal, totalmente cerrados, asumiendo unos costos que no sabemos cómo vamos a sanar”, se quejó Marín.

En esa localidad y en Puerto Triunfo, esta última en Antioquia, son aproximadamente 150 hoteles que permanecen con las habitaciones desocupadas.

“La verdad, la situación es bastante crítica, están muchas empresas al borde de la quiebra, a punto de cerrar sus empresas porque no hay forma de sostenerlas, va a haber una cantidad bastante significativa de personas sin empleos y esta es la realidad que estamos viviendo nosotros hoy en el municipio”, indicó Mauricio Garcés, representante de los hoteleros de Puerto Triunfo.

Según la Alcaldía de Puerto Boyacá, sólo están trabajando en la región los hoteles ubicados sobre la vía, para la atención de los transportadores.

“Sólo están trabajando los hoteles que están ubicados en la vía principal en la Ruta del Sol, que son los que tienen permitido trabajar con el gremio de transportadores, aproximadamente el 8 por ciento de los hoteles del municipio”, explicó Luz Johana Muñoz Hernández, profesional de desarrollo económico de esa alcaldía.

Según la funcionaria, las entidades territoriales como la que representa hacen gestiones ante las gobernaciones y el gobierno nacional para buscar una solución que saque de la quiebra a este gremio.