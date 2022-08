“Hoy no puedes hablar de hambre si no piensas en los temas del clima”: subdirector de la FAO

El subdirector de la FAO, agencia de la ONU que lucha contra el hambre en el mundo, habló sobre las alternativas que se deben implementar a nivel nacional e internacional para superar este flagelo. Mario Lubetkin, quien estuvo en Colombia, reconoció el esfuerzo del nuevo gobierno en esta materia.

Según un reporte realizado por la oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, a hoy, 7.3 millones de colombianos padecen de inseguridad alimentaria. Para el subdirector de la FAO una de las causas de este flagelo está directamente relacionada con la pérdida de la biodiversidad y el mal uso de la tierra, que generan afectaciones medioambientales.

Publicidad

“Hoy tú no puedes hablar de hambre si no piensas en los temas del clima (…) porque para eliminar el hambre tiene que haber buenas cosechas, tienen que haber buenas semillas, tiene que haber buena tierra, tiene que haber buena lluvia. No tiene que venir el clima a destrozar lo que los productores rurales están haciendo”, explicó.

En esta agencia de la ONU, cuya finalidad es acabar con el hambre en el mundo, ven con optimismo el anuncio del presidente Gustavo Petro de generar apoyo a las comunidades campesinas, pues consideran que es el camino correcto para garantizar la seguridad alimentaria.

Al hablar de la agricultura familiar, de la familia agricultora, nosotros estamos hablando de millones de personas y es por allí que nosotros estamos focalizando parte de nuestros esfuerzos, de retomar los sectores más vulnerables y ayudarlos tanto del punto de vista productivo como del punto de vista receptor

El subdirector de la FAO reitera que toda decisión que favorezca a la agricultura y luche contra la deforestación puede contribuir para frenar el hambre en el país: “El hecho de ser creativos para que quien está destruyendo el ambiente pague responsablemente para un desarrollo de la sociedad, es sin duda una propuesta positiva”.

Publicidad

Sin embargo, también asegura que para combatir esta problemática debe existir una mayor integración de los países latinoamericanos para que puedan actuar en bloque en la construcción de políticas trasnacionales orientadas a erradicar el hambre.