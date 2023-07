En las últimas horas habló el enfermero de combate que el pasado jueves, 28 de julio de 2023, intentó por todos los medios salvar a la pequeña Salomé en zona rural de La Plata, en el Huila. El militar hizo todo lo posible para estabilizarla, pero la herida de bala fue letal.



La niña cayó cuando las disidencias atacaron una patrulla de Ejército en medio de la población civil. En imágenes quedó registrado el momento triste y desgarrador en el que el soldado profesional Carlos Manuel Pamplona Galeano, de la Novena Brigada del Ejército, intenta salvarle la vida a Salomé, a quien una bala en medio de los combates entre disidencias de las FARC y el Ejército en zona rural de La plata, Huila, impactó.

El militar relató cómo fueron esos minutos en los que intentó reanimar a la niña: "Un sentimiento que no se lo deseo a nadie, la verdad, sentir como la vida de una niña, una pequeña, depende de las manos de uno, es algo desgarrador, porque, literal, el papá está pidiendo que la salve, literal le destroza a uno el corazón, en ese momento el padre me decía ‘sálvela, por favor, ayúdela, ayúdela, no me la deje morir’ y yo le decía 'por favor, estamos tratando de hacer todo lo posible, sé que vamos a poder salvarla'”.

Publicidad

Luego de 15 minutos, tomaron la decisión de trasladarla hasta el hospital municipal.



“Mi corazón se destrozaba, la impotencia me destruye el sentido de no haber podido salvar la niña, sé que hice lo humanamente posible, pero recordar ese momento es algo duro. Me queda que traté de hacer lo mejor posible, dar todo por esa pequeña para que sus padres pudieran disfrutar de ella por mucho tiempo, pero gente sin escrúpulos, que, la verdad, le está haciendo mucho daño al país, acabó con la vida de esa pequeña. La verdad, es algo injusto; la verdad, hubiera dado todo por ser yo y no ser ella”, recalcó.

La pequeña Salomé iba a cumplir cuatro años. Su cuerpo aún permanece en Medicina Legal de Neiva, Huila.